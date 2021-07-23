Экран рухнул в преддверии музыкального фестиваля Rolling Loud во Флориде

В четверг на стадионе в Южной Флориде, за день до начала фестиваля хип-хопа Rolling Loud, рухнул гигантский видеоэкран. К счастью, обошлось без пострадавших, рабочие успели покинуть сцену незадолго до крушения.

В заявлении для NBC News организаторы сообщили, что во время погрузки и строительства проекционный экран упал, так как "он не был закреплен". Он рухнул на одну из сцен фестиваля на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс, но ожидалось, что его успеют отремонтировать до открытия фестиваля в пятницу вечером. На кадрах с вертолетов, показанных на одном из новостных телеканалов, видна большая груда разрушенных строительных лесов и другого оборудования рядом с одной из сцен.

Как и многие другие массовые культурные мероприятия, Rolling Loud был отменен в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Концерт, первоначально назначенный на май 2020 года, переносился несколько раз. На этих выходных он наконец-то состоится с участием известных американских хип-хоп исполнителей.