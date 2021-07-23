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23.07.2021,  
10:57
Текст:  Светлана Цыганкова

Forbes высоко оценил истребитель Checkmate

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Новый российский истребитель Checkmate ("Шах и мат") оценили эксперты из США. Они считают, что по своим боевым характеристикам он значительно превосходит схожие по характеристикам американские самолеты.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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Новый российский истребитель-невидимка может оказаться птицей высокого полета, написали в Forbes, который цитирует ИноСМИ. В статье отмечают большое крыло самолета, что может свидетельствовать о палубном базировании и полете на больших высотах. Высоколетящий истребитель видит и стреляет дальше низколетящего.

В статье предполагается, что Checkmate может подняться в небо от 12 до 18 километров, если не больше. Авиационный эксперт Forbes делает вывод: истребитель заточен для работы на большой высоте.

Он также отметил, что есть вероятность и поставок нового российского истребителя Checkmate на мировой рынок.

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