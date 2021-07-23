Forbes высоко оценил истребитель Checkmate

Новый российский истребитель Checkmate ("Шах и мат") оценили эксперты из США. Они считают, что по своим боевым характеристикам он значительно превосходит схожие по характеристикам американские самолеты.

Новый российский истребитель-невидимка может оказаться птицей высокого полета, написали в Forbes, который цитирует ИноСМИ. В статье отмечают большое крыло самолета, что может свидетельствовать о палубном базировании и полете на больших высотах. Высоколетящий истребитель видит и стреляет дальше низколетящего.

В статье предполагается, что Checkmate может подняться в небо от 12 до 18 километров, если не больше. Авиационный эксперт Forbes делает вывод: истребитель заточен для работы на большой высоте.

Он также отметил, что есть вероятность и поставок нового российского истребителя Checkmate на мировой рынок.