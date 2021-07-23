ФССП приостановила деятельность 760 объектов за коронавирусные нарушения

Судебные приставы за полгода приостановили деятельность около 760 объектов за нарушение противоэпидемиологических правил. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в ходе выездной коллегии ведомства.

"Значимым направлением деятельности службы является исполнение судебных решений об административном приостановлении деятельности", - подчеркнул он.

По его словам, за шесть месяцев 2021 года судебные приставы приостановили деятельность свыше 4,2 тысяч объектов, представляющих угрозу жизни и здоровью населения, около 760 из них - за несоблюдение установленного эпидемиологического режима функционирования.

Кроме того, были приняты меры по ликвидации свыше 450 незаконных свалок.