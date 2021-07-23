Индия запросила корабельные истребители МиГ-29

Российская Федерация получила запрос от Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. Эти самолеты являются основными палубными истребителями ВМС Индии.

Об запросе Индии на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, пишет ТАСС. Он добавил, что уже направлены соответствующие предложения. РФ начала консультации по вопросу модернизации истребителей и ожидает объявления тендера.

МиГ-29К/КУБ - это многофункциональные палубные истребители четвертого поколения. Они могут летать в любых погодных условиях. Предназначены для поражения надводных и наземных целей. Несут высокоточное оружие. Скорость истребителей - свыше двух тысяч километров в час. Самолеты могут преодолевать расстояния до полутора тысяч километров.