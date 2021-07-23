Указ главы Республики Марий Эл от 23 июля 2021 года № 118 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., № 27032020020011, 30 марта 2020 г, № 30032020020012, 3 апреля 2020 г, № 03042020020013, 15 апреля 2020 г, № 15042020020016, 16 апреля 2020 г, № 16042020020017, 20 апреля 2020 г, № 20042020020018, 29 апреля 2020 г, № 29042020020021, 8 мая 2020 г, № 08052020020023, 29 мая 2020 г, № 29052020020031, 20 июня 2020 г, № 20062020020033, 29 июня 2020 г, № 29062020020036, 17 июля 2020 г, № 17072020020037, 24 июля 2020 г, № 24072020020038, 12 августа 2020 г, № 12082020020042, 4 сентября 2020 г, № 04092020020046, 25 сентября 2020 г, № 25092020020050, 16 октября 2020 г, № 16102020020054, 12 ноября 2020 г, № 12112020020056; 12 января 2021 г, № 12012021020002, 10 февраля 2021 г, № 10022021020004, 15 марта 2021 г, № 15032021020012, 19 апреля 2021 г, № 19042021020015, 29 мая 2021 г, № 29052021020021, 15 июня 2021 г, № 15062021020025, 2 июля 2021 г, № 02072021020028) следующие изменения:

а) пункт 12 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) обеспечить организацию вакцинации с развертыванием дополнительных прививочных пунктов с привлечением медицинских работников, необходимых для выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22 июля 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", в том числе определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, а также принять меры по недопущению скопления людей в пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

б) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления в Республике Марий Эл обеспечить в соответствии с компетенцией осуществление контроля за соблюдением гражданами, организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Марий Эл, требований, установленных настоящим Указом, а также требований, установленных постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22 июля 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







