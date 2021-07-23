Минобороны РФ рассекретило документы о Киевской оборонительной операции

Министерство обороны России запустило на своем официальном сайте мультимедийный раздел "Киевская оборонительная: Бессмертный подвиг на берегах Днепра". Он посвящен массовому героизму красноармейцев в ходе Киевской стратегической оборонительной операции 1941 года, которая стала одной из самых драматических и героических битв в истории Великой Отечественной войны.

Красноармейцам и жителям Киева удалось на два месяца задержать обладавшего более чем двукратным численным превосходством противника, сорвать планы "молниеносной войны" и отвлечь значительные силы с московского направления, что дало время на подготовку к обороне столицы.

В основе раздела - многочисленные боевые донесения, в которых рассказывается об ожесточенном характере боевых действий, подвигах солдат и командиров Красной Армии. Есть документы, описывающие военную смекалку и хитрость офицеров и бойцов-красноармейцев.

Несмотря на численное превосходство, попытки окружения оборонявшихся советских войск обходились противнику очень дорого. Из донесения от 1 сентября 1941 года можно узнать, как второму батальону 884-го стрелкового полка 196-й стрелковой дивизии удалось уничтожить более 300 вражеских солдат и офицеров, дважды выйти из окружения.

Ряд документов рассказывает о драматических моментах операции, тяжелейших условиях, с которыми столкнулись советские воины в окружении, повествует о множестве попыток прорыва. Во вражеском кольце тогда оказалось 452,7 тысячи человек, из окружения удалось прорваться лишь 20 тысячам.

Огромный вклад в борьбу с фашизмом внесло и мирное население Киева. Более 200 тысяч человек добровольно вступили в Красную Армию, еще свыше 160 тысяч киевлян работали на строительстве оборонительных рубежей.

О тяжелых потерях, понесенных Красной Армией и жителями Украинской ССР во время битвы под Киевом, свидетельствуют не только фронтовые документы, но и множество памятников, мемориалов и воинских захоронений в местах боев. По данным российской стороны, сейчас на территориях Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской областей находятся более 7,3 тысячи воинских захоронений, в которых покоятся более 275 тысяч советских воинов и военнопленных. В разделе представлены учетные карточки некоторых из них.

В Минобороны отмечают, что военные мемориалы нередко подвергаются идеологическим нападкам в современной Украине. В разных уголках страны все чаще предпринимаются попытки уничтожения и осквернения памятников героям Великой Отечественной войны.