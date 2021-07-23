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23.07.2021 12:14
Рубрика: Власть

На базе ВМФ России в Тартусе прошла репетиция военно-морского парада

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу на базе ВМФ России в сирийском порту Тартус прошла репетиция военно-морского парада. Он состоится 25 июля и приурочен ко Дню ВМФ и 325-летию российского флота.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Перед началом репетиции замкомандира объединенного командования в дальней морской зоне Алексей Дубошеев сообщил, что в тренировке участвуют корабли краснознаменного Черноморского флота, а также военно-морские силы Сирийской Арабской Республики.

Собравшиеся в порту Тартуса смогли увидеть, как моряки отрабатывают эпизод с высадкой десанта на необорудованное побережье. Сценарий праздника также предусматривает  маневрирование боевых кораблей и пролет авиации ВКС РФ.

Напомним, что военно-морской парад в Тартусе в День ВМФ России состоится в пятый раз. Об организации там  праздника ранее говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также сообщил, что парады пройдут в  Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке.

Ну, а центральным событием нынешнего воскресенья станет  Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте. По данным Минобороны  РФ, в нем примут участие более 4 тысяч военнослужащих, свыше 50 кораблей, катеров и подлодок, в том числе из Индии, Ирана и Пакистана, а также около полусотни самолетов и вертолетов авиации ВМФ России.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот

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