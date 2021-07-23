На карты Google добавили шесть тысяч пунктов вакцинации в России

В Google Maps добавили шесть тысяч пунктов вакцинации в России. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Чтобы получить данные, пользователю достаточно ввести запрос в поисковую строку на Google Картах (например, "вакцинация рядом"). Для каждого пункта доступна следующая информация: полное название, точный адрес, телефон, сайт и время работы. Можно также узнать, мобильный это или стационарный пункт, можно ли в нем сдать анализы на COVID-19 и антитела к коронавирусной инфекции. Также там есть ссылки на страницу сайта gosuslugi.ru с возможностью записаться на прием и на портал стопкоронавирус.рф с официальной и проверенной информацией о коронавирусной инфекции и ответами на самые распространенные вопросы.

В Google отметили, что проект реализован вместе с Министерством здравоохранения РФ, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и АНО "Диалог Регионы".