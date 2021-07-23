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23.07.2021 11:12
Рубрика: В мире

На Украине танк обстрелял село на учениях

Текст: Юрий Когалов

В ходе учений Cossack Mace 2021, проходящих в Николаевской области Украины, танк случайно обстрелял село. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру области.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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"В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства", - заявили в пресс-службе ведомства, добавив, что никто в результате инцидента не пострадал.

По факту обстрела возбуждено уголовное дело. "Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности", - заверили в прокуратуре.

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