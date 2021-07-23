Первый энергоблок БелАЭС планируют запустить в середине августа

Около месяца потребуется специалистам первенца ядерной энергетики в Островце, чтобы вернуть в единую сеть Беларуси его энергоблок, сообщили в Министерстве энергетики. Как ранее информировал "СОЮЗ", агрегат был отключен от сети автоматической защитой генератора 11 дней назад.

Сейчас, пояснили эксперты, на первом энергоблоке БелАЭС в соответствии с технологическим регламентом проводятся ревизия и диагностика оборудования турбогенератора. В ней принимают участие белорусские и российские специалисты. "После устранения причин срабатывания автоматической защиты генератора на станции приступят к подготовительным операциям по вводу энергоблока в работу", - уточнили в отраслевом министерстве, добавив, что с учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа

Следует отметить, уточняет агентство, что за годы реализации ядерной энергетической программы Беларусь осуществила серьезные шаги на пути формирования системы ядерной и радиационной безопасности и ее важнейших элементов, включая создание соответствующей нормативно-правовой базы, выстраивание и функционирование системы защиты и реагирования, подготовку кадров, взаимодействие на системной основе с ведущими международными организациями.

Кстати, остается напомнить, что для строительства Белорусской АЭС был выбран российский проект "АЭС-2006" нового поколения 3+. Он соответствует международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ и отличается повышенными характеристиками безопасности. В возведении БелАЭС приняло участие 36 строительных организаций.