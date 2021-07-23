Покупать квартиры ради заработка стало менее доходно

Недвижимость перестала восприниматься россиянами как наиболее привлекательный инвестиционный инструмент, заявил общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

В связи с ростом ключевой ставки ЦБ с марта нынешнего года растет доходность по банковским депозитам и другим инвестиционным финансовым инструментам, отмечает Кулаков. Одновременно увеличилась стоимость недвижимости (цены выросли, в частности, из-за введения налога на имущество с кадастровой стоимости, появления счетов эскроу и подскочившего спроса из-за появления льготной ипотеки, считает эксперт). Поэтому частные инвесторы, простые граждане, заинтересовались инвестициями в ценные бумаги, открытием банковских вкладов и накопительных счетов.

Раньше вложения в недвижимость были более прибыльны. При долевом строительстве доходность от вложенных на этапе котлована 3-5 млн руб за 2-3 года составляла порядка 20% годовых, если собственник продавал жилье в новостройке, приводит пример Кулаков. Доходной была и сдача квартиры в аренду. Например, при стоимости "однушки" в спальном районе Москвы в пешей доступности от метро в 6 млн руб, она ежегодно приносила от 400 до 500 тысяч рублей. "Этот доход был несопоставим с теми же 6 млн на вкладе при процентной ставке 4-5%. Но за последнее время многое изменилось", - сказал эксперт.

"Сложилась беспрецедентная для России ситуация: в краткосрочной перспективе инвестиции в недвижимость перестали быть более прибыльными, чем банковские инвестиционные инструменты", - заявил Кулаков. По его словам, если в Москве покупка квартиры как инвестиция еще имеет смысл, то в других, а особенно в дотационных регионах, такие вложения явно не окупаются.