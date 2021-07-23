Центры госуслуг возобновляют "Спортивные выходные" в офлайн-формате

В столичных парках с 31 июля продолжится четвертый сезон проекта центров госуслуг и Москомспорта "Спортивные выходные". В 15 городских локациях по субботам и воскресеньям вновь будут проходить занятия под руководством профессиональных наставников. Для безопасности горожан к тренировкам могут присоединиться только жители, у которых есть QR-код. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Мы рады сообщить, что благодаря улучшению эпидостановки полюбившийся жителям столицы проект "Спортивные выходные" возвращается в офлайн-формат с 31 июля. Москвичи вновь смогут посещать мастер-классы и тренировки по субботам и воскресеньям в 15 городских парках. Для безопасности горожан посетить мероприятия проекта можно будет только при наличии QR-кода. Мы знаем, что многие оценили онлайн-формат проекта - поэтому те, кто предпочитают тренироваться дома, смогут продолжить занятия с помощью Youtube-канала в любое время в удобном месте".

По выходным в живописных парках столицы в 10:00, 12:00 и 14:00 можно будет присоединиться к занятиям популярными уличными видами спорта.

Так, 31 июля и 1 августа пройдут мастер-классы по йоге, функциональному тренингу, стретчингу, воркауту и танцевальная тренировка. Время и локации можно посмотреть на сайте проекта.

Записаться на спортивный мастер-класс можно на сайте, а также в центрах госуслуг "Мои Документы". Специалисты офисов помогут заполнить анкету участника и расскажут подробности о проекте. Перед началом занятия необходимо показать тренеру QR-код. В связи с эпидемиологической обстановкой это требование является обязательным для участия в проекте.

Для москвичей, которые предпочитают тренироваться дома, на YouTube-канале проекта по-прежнему будут проводиться утренние зарядки в 7 утра в течение рабочей недели. В выходные дни пользователи присоединятся к мастер-классу по одному из видов активностей. Эфиры сохраняются на канале - там уже доступно более 300 видеороликов с тренировками, которые можно включить в любое удобное время с электронного устройства.

Организаторы "Спортивных выходных" - Департамент спорта города Москвы совместно с центрами госуслуг "Мои Документы" в рамках проекта "Здоровая Москва".

Напомним, получить QR-код могут следующие категории граждан:

- прошедшие на территории России вакцинацию двумя компонентами вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в Российской Федерации;

- переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода (180 дней), по данным официального регистра переболевших;

- имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах в ЕМИАС (срок действия - три календарных дня с даты получения результата исследования).