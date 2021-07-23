Пять человек пострадали в дорожной аварии в Новой Москве

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек, произошло в поселении Первомайском, что находится в Новой Москве, на 41-м километре Киевского шоссе, сообщает столичный главк МВД.

В момент аварии на дороге работал грузовик дорожной службы, наносящий разметку. В него на полном ходу врезалась легковушка, водитель которой не справился с управлением.

В легковой машине находились водитель и четыре пассажира, все они пострадали. Двоих с многочисленными ушибами и переломами медики доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте.