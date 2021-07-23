В Подмосковье на многодетную маму завели уголовное дело

В отношении 45-летней женщины, зарегистрированной в Москве, временно проживающей в поселке Брикет, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Известно, что в ОМВД по Рузскому городскому округу поступила информация о том, что жительница поселка Брикет не в полной мере исполняет родительские обязанности и не следит за своими детьми.

Татьяна Петрова рассказала, что у женщины на иждивении находятся семь несовершеннолетних детей. Она уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за такое же правонарушение. Информация об этой семье направлялась в органы системы профилактики.

Сейчас дети переведены в учреждение здравоохранения, затем их поместят в реабилитационный центр Москвы.