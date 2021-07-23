МЧС представило уточненные данные по потопу в Забайкалье

В Забайкалье в результате сильного циклона, пришедшего со стороны Китая, началось наводнение. Наиболее сложная ситуация - в поселке Шилка. Но прогноз на ближайшие дни оптимистичный. Погода будет сухой и жаркой. Однако, пока людям предстоит справляться с разгулом стихии.

"В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений на территории Забайкальского края прошли сильные осадки, подтоплено до 500 частных жилых домов, около 1000 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один низководный автомобильный и девять пешеходных мостов, 100 метров дорожного полотна региональной автодороги, размыто два участка железнодорожных путей", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

На данный момент в пострадавшем Шилкинском районе развернуто два пункта временного размещения, в которых размещено 126 человек. По данным МЧС, группировка спасателей увеличена до 237 человек, 40 единиц техники и 20 плавсредств.

"По ситуации с проседанием двухпролетного железнодорожного моста на перегоне "Куэнга-Укурей" Забайкальской железной дороги во взаимодействии с местными властями и подразделениями РЖД заблаговременно проведено информирование и оповещение населения о складывающейся обстановке. Спланированы маршруты объезда автобусным транспортом, проведено наращивание сил и средств для проведения аварийно спасательных и восстановительных работ с привлечением авиации МЧС России", - говорится в сообщении на сайте ведомства.