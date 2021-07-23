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23.07.2021 11:33
Рубрика: Происшествия

МЧС представило уточненные данные по потопу в Забайкалье

Текст: Тимофей Борисов

В Забайкалье в результате сильного циклона, пришедшего со стороны Китая, началось наводнение. Наиболее сложная ситуация - в поселке Шилка. Но прогноз на ближайшие дни оптимистичный. Погода будет сухой и жаркой. Однако, пока людям предстоит справляться с разгулом стихии.

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"В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений на территории Забайкальского края прошли сильные осадки, подтоплено до 500 частных жилых домов, около 1000 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один низководный автомобильный и девять пешеходных мостов, 100 метров дорожного полотна региональной автодороги, размыто два участка железнодорожных путей", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

На данный момент в пострадавшем Шилкинском районе развернуто два пункта временного размещения, в которых размещено 126 человек. По данным МЧС, группировка спасателей увеличена до 237 человек, 40 единиц техники и 20 плавсредств.

"По ситуации с проседанием двухпролетного железнодорожного моста на перегоне "Куэнга-Укурей" Забайкальской железной дороги во взаимодействии с местными властями и подразделениями РЖД заблаговременно проведено информирование и оповещение населения о складывающейся обстановке. Спланированы маршруты объезда автобусным транспортом, проведено наращивание сил и средств для проведения аварийно спасательных и восстановительных работ с привлечением авиации МЧС России", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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