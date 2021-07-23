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23.07.2021 11:30
Рубрика: Происшествия

На месте поврежденного моста в Приамурье военные навели паромную переправу

Текст: Юрий Гаврилов

Инженерные подразделения Восточного военного округа организовали временную переправу между двумя населенными пунктами в Амурской области. Ранее из-за поврежденного паводком автодорожного моста транспортное сообщение в этом место было нарушено.

"Паромная переправа наведена через озеро Хуторское. Ее функционирование обеспечивают несколько десятков военнослужащих инженерных подразделений отдельного мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Амурской области. Организовано круглосуточное дежурство", - проинформировала пресс-служба округа.

Длина временного перехода, связывающего село Ушаково с районным центром, составляет 174 метра. Переправа будет функционировать до середины ноября.

В пресс-службе уточнили, что эту работу военные инженеры выполнили по указанию командующего ВВО генерал-полковника Геннадия Жидко. К нему ранее обратились за помощью власти Приамурья.

Фото: t.me/agurulev
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Сообщается, что масштабный паводок, по предварительным оценкам, нанес Амурской области ущерб почти на 6 млрд рублей. В зону подтопления попали 32 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях. Количество пострадавшего в результате стихийного бедствия населения превысило 7 тысяч человек. По прогнозам синоптиков, Приамурье в ближайшие дни вновь окажется во власти дождевого циклона, который может привести к резкому подъему уровня воды в реках.

Тем временем экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 продолжают выполнять рейды в районы лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). По данным Минобороны РФ, летчики вылили с воздуха на очаги пламени уже около 3,5 тысяч тонн воды. "Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 279 сбросов, а также перевезено 347 специалистов противопожарной службы и около 41,5 тонн грузов", - заявили в ведомстве.

По данным МЧС РФ, из-за природных пожаров более сотни населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. А это - сведения из минэкологии Якутии - на территории республики полыхают 227 природных пожаров. Огонь прошелся по площади в 1,5 млн гектаров.

Специалисты тушат 80 лесных пожаров в 18 районах. В борьбе с огнем задействованы свыше 2,1 тыс. человек и 288 единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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