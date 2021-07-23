В Приамурье на месте смытого моста военные навели паромную переправу

Временную переправу между селом Ушаково и районным центром Шимановск в Амурской области соорудили инженеры Восточного военного округа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ВВО.

- Паромная переправа наведена через озеро Хуторское. Ее функционирование обеспечивают несколько десятков военнослужащих инженерных подразделений от отдельного мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в области. Организовано круглосуточное дежурство, - приводит агентство слова представителя пресс-службы.

Сообщение между населенными пунктами было нарушено из-за поврежденного масштабным июньским паводком автодорожного моста. Несколько недель село Ушаково соединяла с Шимановском только лодочная переправа.

Временный переход длиной 174 метра соорудили по указанию командующего ВВО генерал-полковника Геннадия Жидко, к которому обратились власти Приамурья. Переправа будет функционировать до середины ноября.