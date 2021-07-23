Застрелившего девятилетнюю соседку жителя Читы осудили на 17 лет

К 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год приговорил Забайкальский краевой суд жителя Читы Василия Дунца, застрелившего девятилетнюю девочку.

Убийство произошло 17 февраля текущего года. Не работающий 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал, заявив, что ему мешают звуки ремонта в соседней квартире. Позже он выстрелил в дверь соседа из гладкоствольного ружья 12 калибра. Патрон с крупной дробью смертельно ранил дочь хозяина квартиры.

"Особая тяжесть совершенного преступления, его дерзкий, циничный характер вызвали широкий резонанс. Дунец незамедлительно был задержан и по ходатайству следователя заключен под стражу", - рассказали в пресс-службе СУ СК Забайкалья.

"Несмотря на активную позицию защиты, настаивавшей на неосторожном причинении смерти, стороной государственного обвинения суду представлены убедительные доказательства совершения именно умышленного убийства", - отмечают в краевой прокуратуре.

Мужчину признали виновным.