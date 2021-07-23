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23.07.2021 14:33
Рубрика: Общество

В Марий Эл и на Камчатке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Текст: Сергей Кирсанов
В Марий Эл введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отельных категорий граждан. Постановление об этом (текст документа есть в распоряжении "РГ") было издано главой республиканского управления Роспотребнадзора Светланой Булатовой.

Документ предусматривает проведение прививок работникам сферы торговли и услуг, сотрудникам предприятий общественного питания, общественного транспорта и такси, почты и МФЦ, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, а также различных культурно-развлекательных организаций, включая те, где проводятся мероприятия для детей.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Также иммунизации от COVID-19 подлежат государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти, местного самоуправления и подведомственных им организаций, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и высших учебных заведениях старше 18 лет и призывники на военную службу, - говорится в постановлении.

В документе отмечается, что требование о вакцинации не распространяется на людей с противопоказаниями к прививке.

По установленным санитарной службой региона нормам, организовать вакцинацию первым компонентом или однокомпонентным препаратом работодатели должны до 1 сентября этого года. До 25 сентября второй компонент прививки должны получить не менее 60 процентов от общей численности сотрудников.

В Роспотребнадзоре по Марий Эл пояснили, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу остается напряженной. Интенсивный показатель заболеваемости COVID-19 возрос в 2,9 раза. Число госпитализированных пациентов за последние два месяца увеличилось в 3,7 раза.

Аналогичное постановление подписано и главным государственным санитарным врачом Камчатского края Яной Господарик. В регионе 60 процентов работников различных отраслей должны быть привиты первым компонентом до 20 августа, а завершить вакцинацию работодатели должны до 15 сентября.

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