В Прикамье выпавшая из автобуса пассажирка отсудила 200 тысяч рублей

Владелец пассажирского автобуса в Краснокамске Пермского края заплатит 200 тысяч рублей пассажирке, которая выпала на ходу из салона.

Как сообщили в пресс-службе краевого суда, истица вместе с внуком ехала на автобусе по улице Калинина. На нужной остановке жительница Прикамья собралась выходить, но водитель вдруг поехал, а двери при этом оставил открытыми. Пассажирку вместе с ребенком при этом буквально выбросило на улицу. Женщина получила перелом ноги.

После выздоровления жительница обратилась в суд, чтобы получить компенсацию морального вреда. Краснокамский суд решил, что владелец транспортного средства должен выплатить ей 200 тысяч рублей. Краевой суд подтвердил это решение, и оно вступило в законную силу.