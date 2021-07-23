МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

Новости

На Алтае ввели обязательную вакцинацию для отдельных профессий 14:31
РЖД приостановили продажу билетов на поезда на Дальний Восток 14:20
В Токио стартовала церемония открытия Олимпиады 14:14
Российский фильм "Обходные пути" - в программе Венецианского кинофестиваля 14:11
Источник: РФС не может договориться с Кунцем о контракте 14:09
Перенесшего COVID-19 Михаила Боярского выписали из больницы 14:05
Съемки 4-го сезона "Мира Дикого Запада" остановлены из-за COVID 13:59
Вертолеты Ми-28НЭ и Ми-35П собираются вооружить ракетами "Вихрь-1" 13:58
Мосгорсуд 4 августа рассмотрит жалобу на арест Башкировой, сбившей детей 13:52
Пять человек пострадали в дорожной аварии в Новой Москве 13:46
Минсельхоз существенно снизил экспортную пошлину на пшеницу 13:45
Умер советский, эстонский актер Александр Ээлмаа 13:43
Джабаров: Киев ведет себя по голосованию в Донбассе как собака на сене 13:42
Первым компонентом от коронавируса привили 35 миллионов россиян 13:39
Лавров назвал представителей талибов "вменяемыми людьми" 13:29
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке 13:27
Песков: Объем транзита газа через Украину будет зависеть от спроса в Европе 13:23
Пилотажная группа "Первый полет" "нарисовала" в небе большое сердце 13:18
Песков: Планов исключить "Талибан" из реестра запрещенных организаций нет 13:16
В Геленджике пострадавшим от мощных ливней выплатили 4,5 млн рублей 13:10
От COVID умер продюсер певицы Натали Валерий Иванов 13:09
Электропривод педалей и кнопка "Маневр": обзор кабины Су-75 13:02
Заболевший COVID-19 глава Минвостокразвития заявил о важности вакцинации 12:58
Главу Пенсионного фонда Южного Урала обвинили во взятках на 26 млн 12:52
Песков объяснил задержки с поставками "Спутника" за рубеж 12:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
23.07.2021 14:08

МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

МегаФон предложил новое решение для бизнеса - обучающую платформу Security Awareness, которая помогает защитить корпоративные данные от мошенников, информируя сотрудников обо всех актуальных угрозах в сфере кибербезопасности и тренируя навыки при помощи имитированных фишинговых атак.
Фото: ПАО "МегаФон" Фото: ПАО "МегаФон"
Фото: ПАО "МегаФон"

В 2020 году количество кибератак в мире выросло в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, 86% из них были направлены на организации, такие данные приводит Positive Technologies. С нарушениями информационной безопасности со стороны сотрудников столкнулось 88% российских компаний, говорится в исследовании SearchInform. В трети случаев такие инциденты привели к финансовому ущербу.

Решение "МегаФон Security Awareness" позволяет компаниям избежать возможных потерь, обучая сотрудников эффективному противодействию киберугрозам. Платформа содержит курсы о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы защитить информацию, об отличительных чертах фишинговых сайтов, психологических приемах и технологиях, которые используют мошенники, чтобы получать конфиденциальную информацию.

Платформа дает возможность инициировать в периметре компании искусственные фишинговые атаки, чтобы проанализировать готовность к внешним угрозам, защищенность информации, оценить возможный ущерб бизнесу при реальной кибератаке и принять решение о необходимости дополнительных действий. В случае необходимости специалисты МегаФона могут разработать дополнительные узкоспециализированные курсы с учетом особенностей той или иной компании.

"В первом полугодии спрос на решения в области кибербезопасности со стороны бизнеса вырос на 50%. Компании активно защищают свою инфраструктуру, но для успешного противостояния кибермошенникам необходимо правильно выстроить взаимодействие с сотрудниками - повышать их информированность об угрозах, отрабатывать опасные ситуации. Платформа Security Awareness поможет сформировать необходимые навыки и укрепит защиту компании", - говорит директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Платформу "МегаФон Security Awareness" можно брендировать под заказчика и установить на собственный сервер компании. Она также может быть доступна из облака, в этом случае сотрудники смогут проходить обучение даже со смартфонов.

Платформу можно использовать в качестве универсального образовательного инструмента - она позволяет создавать собственные обучающие курсы, загружать аудио и визуальный контент, тестовые материалы и проводить обучение сотрудников по другим важным для компании направлениям.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Песков: Объем транзита газа через Украину будет зависеть от спроса в Европе
Мурашко: Студентам рекомендовано привиться от COVID до начала учебного года
Пушков ответил на угрозу Кулебы о реванше в ситуации с "Северным потоком-2"
ЦБ отозвал лицензию у московского "Руна-банка"
В России резко вырос спрос на кнопочные телефоны