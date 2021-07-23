Стало известно о состоянии шести сбитых машиной туристов в Анапе

В Анапе шесть сбитых автомобилем прохожих находятся в отделении травматологии и ортопедии городской больницы. Прогнозы благоприятные, сообщает на странице мэрии курорта в Instagram главный травматолог города Артем Айрапетян.

- К нам поступили шесть пострадавших, из них трое детей - трех лет и двое девятилетних, - отметил он. - При поступлении все в ясном сознании и стабильном состоянии, не нуждающиеся в реанимационных, интенсивных мероприятиях. Они госпитализированы для более детального обследования и наблюдения для скрытых, отсроченных повреждений. При обследовании практически у всех пострадавших выявлены легкие черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга.

Кроме того, у двух взрослых пациентов врачи обнаружили переломы плечевой кости без смещения, не требующие хирургических вмешательств. Пострадавшие были обследованы по стандарту диагностики сочетанной травмы.

Напомним, авария произошла накануне в 15.30. В анапском поселке Сукко водитель автомобиля Toyota RAV4, вылетев на тротуар, сбил шестерых человек, в том числе троих детей. Пострадавшие - туристы из Гусь-Хрустального Владимирской области и Саратова. Скорее всего, водитель заснул за рулем. Им оказался местный житель 1955 года рождения. При аварии мужчина не пострадал.

По его словам, выходя из дома, он чувствовал себя нормально. Сел в машину и поехал на работу в санаторий "Дорожник".

- По пути следования чувствовал себя неплохо, - объяснил виновник аварии. - Въезжая в поселок Сукко, почувствовал шум в голове, но не придал этому значения. И уже двигаясь по улице Центральной, внезапно потерял сознание, но тут пришел в себя. Я думаю, что потерял сознание, потому что весь путь не зевал и у меня не было состояния сонливости.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, по предварительной информации, водитель находился в трезвом состоянии, но будет отправлен на медосвидетельствование.

"По результатам установления тяжести вреда органами предварительного следствия будет дана процессуальная оценка и в случае наличия состава возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, - отметили в надзорном ведомстве. - Ход дела взят на контроль Анапской межрайонной прокуратурой".