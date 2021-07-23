В Анапе после пожара в кафе госпитализировали двух человек

В Анапе произошел пожар в помещении общественного питания. В результате ЧП пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация об инциденте по улице Астраханской поступила в пятницу в 9.16 диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона.

Установлено, что возгорание произошло на площади 20 квадратных метров. Буквально через три минуты после вызова пожар был локализован, а в 9.29 устранили его последствия. К тушению привлекли шесть человек личного состава и две единицы техники.

По предварительным данным, пострадали два человека, их доставили в лечебное учреждение. Степень и характер травм устанавливают медики.