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Рубрика: Общество

В Тюмени из живота девочки-подростка вырезали опухоль в форме сердца

Текст: Татьяна Воробьева

В Тюмени экстренно прооперировали девочку-подростка: из ее живота извлекли огромную опухоль диаметром 25 сантиметров, которая угрожала жизни.

Фото: Пресс-служба Минздрава Свердловской области
Уральские врачи удалили трехкилограммовую опухоль яичника у пациентки

13-летняя пациентка родом из области. Когда ее начали мучить сильные боли, чтобы как можно скорее передать ее в руки хирургов, использовали санавиацию: преодолев десятки километров, в два часа ночи вертолетом ее доставили в тюменскую клинику.

Даже невооруженным взглядом была заметна объемная опухоль в брюшной полости: из-за нее живот у девочки был асимметричным, как при беременности.

"Опухоль исходила из левого яичника, то есть самой ткани яичника уже не осталось, он переродился в опухоль полностью", - рассказала врач-детский хирург ОКБ № 2 Татьяна Сергиенко, предположив, что это врожденная патология, и опухоль росла вместе с девочкой. До поры до времени она не мешала своему "носителю", но когда начала сдавливать внутренние органы, возникли боли.

Хирурги успешно удалили опухоль. Кроме внушительных размеров она удивила врачей и своей необычной формой - новообразование напоминало сердце. При этом специалистам удалось сохранить репродуктивные функции, и в будущем пациентка даже с одним яичником сможет стать мамой.

"Сейчас девочка находится в удовлетворительном состоянии, послеоперационный период прошел без осложнений. Опухоль отправили на исследование, чтобы выяснить причину ее возникновения", - отметила Ксения Веселина, пресс-секретарь медицинского учреждения.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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