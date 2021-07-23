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23.07.2021 15:14
Рубрика: Экономика

Российской рыбе открыли доступ на рынок Вьетнама

Текст: Татьяна Карабут

Вьетнам утвердил список российских предприятий, которым предоставлено право экспортировать рыбную продукцию в страну, сообщили в Россельхознадзоре.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В список вошли 11 российских компаний, которым впервые будет доступна возможность отправлять непереработанную рыбопродукцию для реализации на внутреннем рынке Вьетнама. Россельхознадзор намерен проработать вопрос о расширении перечня российских предприятий.

Крупнейшим импортером российской рыбы до последнего времени был Китай - на него приходится около 61% российского рыбного экспорта. В прошлом году в КНР было поставлено чуть более 1 млн тонн российской рыбы. В конце прошлого года поставки в Китай были приостановлены: на российской продукции в прошлом году были выявляли COVID-19, случаи коронавируса были зафиксированы у персонала. По данным Росрыболовства, сейчас основным транзитным каналом сбыта для российской рыбы является Южная Корея: за полгода туда поставили около 300 тыс. тонн (рост на 60%).

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Россельхознадзор

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