Российской рыбе открыли доступ на рынок Вьетнама

Вьетнам утвердил список российских предприятий, которым предоставлено право экспортировать рыбную продукцию в страну, сообщили в Россельхознадзоре.

В список вошли 11 российских компаний, которым впервые будет доступна возможность отправлять непереработанную рыбопродукцию для реализации на внутреннем рынке Вьетнама. Россельхознадзор намерен проработать вопрос о расширении перечня российских предприятий.

Крупнейшим импортером российской рыбы до последнего времени был Китай - на него приходится около 61% российского рыбного экспорта. В прошлом году в КНР было поставлено чуть более 1 млн тонн российской рыбы. В конце прошлого года поставки в Китай были приостановлены: на российской продукции в прошлом году были выявляли COVID-19, случаи коронавируса были зафиксированы у персонала. По данным Росрыболовства, сейчас основным транзитным каналом сбыта для российской рыбы является Южная Корея: за полгода туда поставили около 300 тыс. тонн (рост на 60%).