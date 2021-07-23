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23.07.2021 10:50
Рубрика: Культура

Сериал "Плохой доктор" из программы "Трайбеки" можно смотреть в Сети

Текст: Сусанна Альперина

В Москве состоялась премьера сериала-триллера с участием Джошуа Джексона, Алека Болдуина и Кристиана Слейтера. Сериал называется "Плохой доктор" и его эксклюзивно в России уже показывает онлайн-кинотеатр ViP Play. А 2 августа сериал стартует на телеканале ViP Serial.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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"Плохой доктор" (Dr. Death) впервые был представлен публике в июне в рамках фестиваля Tribeca Film Festival. Критики назвали этот многосерийный триллер одним из самых амбициозных и ожидаемых проектов платформы Peacock. Состоящий из восьми эпизодов первый сезон основан на реальной истории Кристофера Данча, хирурга-социопата из Далласа (штат Техас) по прозвищу Плохой доктор. При проведении операций он намеренно покалечил более трех десятков пациентов, часть из них в результате скончалась. По сюжету двое медиков и помощник прокурора пытаются докопаться до правды об убийце. Авторы "Плохого доктора" одновременно стараются и проникнуть в сознание преступника, и наглядно продемонстрировать недостатки американской системы здравоохранения.

В роли зловещего хирурга - Джошуа Джексон. Также в сериале сыграли Алек Болдуин, Кристиан Слэйтер, Анна-София Робб, Доминик Берджесс, Грэйс Гаммер, Лайла Робинс и другие известные актеры кино и телевидения. В команде режиссеров три женщины: Дженнифер Моррисон, Ким Со Ен и Мэгги Кили. Шоураннер - Патрик Макманус, известный по сериалам "Хэппи", "Возвращение домой", "Марко Поло" и "Пропавший без вести".

На столичной премьере сериал гостям представила директор по контенту и лицензированию Viasat Анастасия Корчагина. Она же рассказала о новинках, который выйдут на их платформе в ближайшее время. Показали первую серию проекта. Налицо долгий и подробный ввод в тему с обилием медицинских деталей. Если кому-то нехорошо при виде крови или операций, лучше несколько раз подумать, прежде чем смотреть. Но любителей, чтобы им пощекотали нервы среди зрителей немало. Тем более в наши пандемические времена, когда медицинские темы так всех волнуют.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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