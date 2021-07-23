Умер советский, эстонский актер Александр Ээлмаа

Советский, эстонский актер театра, кино и ТВ Александр Ээлмаа скончался 21 июля. Об этом сообщает ERR, причину смерти не указывая.

Согласно сообщениям национальной прессы, все постановки с участием артиста отменены.

Ээлмаа родился в 1946 году в Вильянди. В 1968-1969 годах стажировался в Ленинградском государственном эстрадно-цирковом училище по классу пантомимы. В 1976-1981-х - актер Таллинского городского театра. Играл и в других театрах Эстонии - Ugala и Vanalinnastuudio в Таллине.

eiiii :(

https://t.co/brSrApjMuC — CEO of baby fever 👶🏼 (@ingriin) July 22, 2021

Сниматься начала в 1971-м: "Свободны, как птицы", "Кардемон, город тружеников и разбойников", "Лесные фиалки", "Неуловимое чудо", "Через сто лет в мае", "Жара пустыни", "Фердинанд", "Агент "Дикая утка", "Визит старой дамы", "Салонные и крючковатые", "Пляска смерти".

Лауреат премии имени Антса Лаутери (1984 год), награжден эстонским орденом "Белая звезда четвертой степени".

Сын - актер и режиссер Таави Ээльмаа, дочь - театральный художник Лийзи Ээлмаа.