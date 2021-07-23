В Норвегии заявили о вторжении "русских захватчиков"

В Норвегии бьют тревогу из-за вторжения "русских захватчиков". Как передает NRK, в последние годы в уловах рыбаков резко выросло количество горбуши, которую тут также называют тихоокеанским или русским лососем.

Норвежские эксперты опасаются, что горбуша может вытеснить другую рыбу из местных рек, создаст угрозу речной экосистеме. "Она может появляться в реках в очень больших количествах. Если тысячи горбуш зайдут в реку, где живет пара сотен лососей, едва ли последние выдержат конкуренцию за питание. Горбуша породит миллионы мальков, которые будут бороться с мальками других лососевых за еду и жизненное пространство", - заявил представитель Норвежского института природных исследований Хенрик Бернтсен.

В ряде мест популяция атлантического лосося уже серьезно сократилась, и многие реки на востоке Финнмарка сейчас закрыты для рыболовства, отмечает корпорация.

В итоге горбуша попала в "черный список" в Норвегии, власти готовы выделить миллион крон, чтобы избавить реки от этой рыбы, которая отличается невероятной плодовитостью и жизнеспособностью. Срок ее жизни составляет всего два года. Горбуша погибает сразу после нереста, загрязняя реки, и приходится прилагать немалые усилия, чтобы очистить от нее водоемы.

Впрочем, не все в Норвегии столь негативно относятся к горбуше. Так, представители рыболовной промышленности видят в ней большой потенциал и готовы ее добывать.