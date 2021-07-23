К участию в круглом столе приглашены:
• Сергей Глаголев, заместитель министра здравоохранения РФ;
• Оксана Драпкина, чл.-корр. РАН, д.м.н., проф., директор ФГБУ "НМИЦ терапии и практической медицины" МЗ РФ;
• Лариса Попович, к.б.н., директор Института экономики здравоохранения ВШЭ;
• Сергей Зырянов, д.м.н., проф., заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов";
• Анна Концевая, д.м.н., заместитель директора по научной и аналитической работе "НМИЦ терапии и профилактической медицины" МЗ РФ;
• Светлана Шальнова, д.м.н., проф., руководитель отдела эпидемиологии неинфекционных заболеваний "НМИЦ терапии и профилактической медицины" МЗ РФ;
• Марат Ежов, д.м.н., проф., главный научный сотрудник отдела проблем атеросклероза, руководитель лаборатории нарушений липидного обмена, президент Национального общества по изучению атеросклероза (НОА);
• Геннадий Коновалов, д.м.н., проф., председатель Ученого Совета ГК МЕДСИ;
• Роман Шахнович, д.м.н., ведущий научный сотрудник НМИЦ кардиологии МЗ РФ;
• Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов.
Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна 29 июля 2021 г. с 11:00
Аккредитация СМИ для участия в круглом столе в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99
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