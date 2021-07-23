29 июля (четверг) в 11:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится круглый стол на тему: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний: какие дополнительные меры нужно предпринять для улучшения ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России?", на котором ведущие эксперты обсудят влияние пандемии COVID-19 на эпидемию хронических неинфекционных заболеваний; ход реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"; текущие подходы к лекарственному обеспечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе из высоких групп риска; существующие возможности оказания медицинской помощи тем, кто пережил острые сердечно-сосудистые события и перенес операции; а также пути рационализации расходования бюджетных средств на профилактику повторных инфарктов или инсультов.

К участию в круглом столе приглашены:

• Сергей Глаголев, заместитель министра здравоохранения РФ;

• Оксана Драпкина, чл.-корр. РАН, д.м.н., проф., директор ФГБУ "НМИЦ терапии и практической медицины" МЗ РФ;

• Лариса Попович, к.б.н., директор Института экономики здравоохранения ВШЭ;

• Сергей Зырянов, д.м.н., проф., заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов";

• Анна Концевая, д.м.н., заместитель директора по научной и аналитической работе "НМИЦ терапии и профилактической медицины" МЗ РФ;

• Светлана Шальнова, д.м.н., проф., руководитель отдела эпидемиологии неинфекционных заболеваний "НМИЦ терапии и профилактической медицины" МЗ РФ;

• Марат Ежов, д.м.н., проф., главный научный сотрудник отдела проблем атеросклероза, руководитель лаборатории нарушений липидного обмена, президент Национального общества по изучению атеросклероза (НОА);

• Геннадий Коновалов, д.м.н., проф., председатель Ученого Совета ГК МЕДСИ;

• Роман Шахнович, д.м.н., ведущий научный сотрудник НМИЦ кардиологии МЗ РФ;

• Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов.

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна 29 июля 2021 г. с 11:00

Аккредитация СМИ для участия в круглом столе в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99

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