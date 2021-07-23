В США заявили об отсутствии признаков снижения заболеваемости COVID-19

Американские правительственные чиновники предупредили в четверг, что США находятся "в другом поворотном моменте пандемии", поскольку рост числа случаев заболевания COVID-19 не показывает признаков снижения. Причина - распространение "дельта"-штамма. Правительство США не изменило своих рекомендаций по ношению масок, несмотря на дебаты, продолжающиеся в Белом доме и в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC) о том, следует ли снова официально рекомендовать тем, кто был вакцинирован, носить маски в помещении, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Рошель Валенски, директор CDC, заявила, что "дельта"-вариант коронавируса "сейчас распространяется с невероятной эффективностью" в США, и по сравнению с исходным штаммом коронавируса, появившимся в Америке в начале 2020 года, этот вариант "более агрессивный". "Это один из самых заразных респираторных вирусов, о которых мы знаем и которые я видела за свою 20-летнюю карьеру", - сказала она на брифинге в Белом доме. По ее словам, даже, когда вакцины стали доступны, повторные всплески инфекций в 2020 году привели к тому, что число погибших в США от пандемии превысило 600 тысяч человек, что является самым высоким показателем в мире.

Американские официальные лица обеспокоены тем, что новые случаи заболевания продолжают быстро расти в последние две недели, а уровень вакцинации упорно держится чуть ниже цели президента Джо Байдена, заявившего, что к 4 июля 70 процентов взрослых американцев должны получить хотя бы одну прививку.

В целом по стране среднее количество новых случаев в день выросло на 55% за последнюю неделю. Число новых случаев выросло в 46 штатах, и во многих случаях рост значительный, отмечает издание Axios. Во Флориде сейчас в среднем чуть менее 6500 новых случаев заражения в день - это намного больше, чем в любом штате, отмечается рост на 91% по сравнению с неделей ранее. За последнюю неделю в Миссисипи число новых случаев заболевания увеличилось более чем вдвое - с примерно 320 до примерно 660 в день. В штате один из самых низких показателей вакцинации в стране, только 34% его жителей полностью привиты от коронавируса.

На дельта-вариант сейчас приходится более 83% новых случаев коронавируса в США. Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и главный медицинский советник президента, сказал, что в некоторых районах страны на долю этого штамма приходится более 90% новых случаев инфицирования. "И если вы посмотрите, например, на средние показатели за последние 7-14 дней, то количество случаев увеличилось примерно на 195%. Количество госпитализаций увеличилось на 46%. А двухнедельное среднее число смертей выросло на 42%", - сказал Фаучи в интервью NPR News, добавив, что "необходимо добиться большего".

Улыбающийся Байден без маски в мае приветствовал "великий день" и сказал, что "если вы полностью вакцинированы, вам больше не нужно носить маску" или практиковать социальное дистанцирование. Однако сейчас президент США почти ежедневно призывает американцев, которые не были вакцинированы, сделать прививку, заявив, что это "имеет гигантское значение".

В четверг, когда Валенски спросили, изменилось ли официальное руководство по ношению масок, она ответила, что нет. "Полностью вакцинированные люди защищены от тяжелых заболеваний", - сказала она, но добавила, что в районах с большим количеством случаев, низкими показателями вакцинации и где растет число случаев распространения дельта-варианта, "вы должны носить маску". "Если вы вакцинированы, вы получаете исключительную защиту от вакцины, но у вас есть возможность сделать личный выбор и добавить дополнительные уровни защиты", - заключила глава CDC.

По состоянию на 23 июля, более 160 миллионов американцев полностью вакцинированы. Согласно последним данным CDC, из этих 160 миллионов человек только 3733 впоследствии были госпитализированы из-за тяжелой инфекции COVID-19, а 791 умер от вируса.

В штате Миссури, который уступает только Арканзасу и Луизиане по количеству новых случаев заболевания на душу населения за последние 14 дней, официальные лица развернули программу стимулирования вакцинации, которая включает призы в размере 10 тысяч долларов для 900 победителей лотереи, сообщает Associated Press. Штат отстает примерно на 10% от среднего показателя по стране для людей, получивших хотя бы один укол.