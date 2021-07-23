Вертолеты Ми-28НЭ и Ми-35П собираются вооружить ракетами "Вихрь-1"

Ударные дроны, а также новейшие вертолеты в перспективе могут оснастить комплексом управляемых ракет "Вихрь-1". Об этом сообщили в концерне-производителе оружия.

"В настоящий момент специалисты "Калашникова" рассматривают возможность адаптации "Вихря" для применения на новейших вертолетах МИ-28НЭ, МИ-35П, а также беспилотных летательных аппаратах типа "Орион-Э", - проинформировали в пресс-службе концерна.

Там напомнили, что изначально ракету "Вихрь-1" создавали и проводили ее государственные испытания для применения в составе вооружения вертолетов Ка-50 "Черная акула". Но в 2018 году были завершены специальные летные испытания "Вихря" на вертолетах Ка-52 "Аллигатор". В апреле нынешнего года концерн отчитался о досрочном выполнении госконтракта на поставку таких ракет Минобороны РФ.

По данным "Калашникова", "Вихрь", предназначенный для поражения наземных бронированных и низколетящих воздушных объектов, способен поражать цели на расстоянии до 10 километров. Ракета достигает скорости более 600 метров в секунду. А ее тандемная кумулятивно-боевая часть пробивает 750 миллиметров гомогенной брони за динамической защитой.