Власти Египта сообщили о минимальном числе заболевших COVID-19 за сутки

Минимальное число заболевших коронавирусом за сутки - 49 человек - зафиксировано в Египте впервые с весны 2020 года. Такие данные распространил минздрав страны.

До этого менее 50 случаев заражения было отмечено 30 марта прошлого года - после этой даты показатели постоянно превышали данную отметку, пишет РИА Новости. В Египте завершилась третья волна коронавируса. По словам члена научного комитета по борьбе с коронавирусом Мухаммада ан-Нади, четвертая волна обрушится на страну не раньше сентября.

Всего с начала пандемии в Египте зафиксировано более 283 тысяч случаев COVID-19, жертвами коронавируса стали 16,4 тысячи человек. Сейчас в стране продолжается кампания по вакцинации. Власти планируют привить до конца года не менее 40 миллионов граждан.

В Египте сейчас действует ряд ограничений, в числе которых - обязательное ношение масок в закрытых помещениях. Отели, рестораны, кинотеатры могут работать на 70% от максимальной загрузки.