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Рубрика: В мире

Во время похорон президента Гаити произошли массовые беспорядки

Текст: Максим Макарычев
В пятницу состоялись частные похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, которые прошли на фоне жестких акций протеста. Прощание едва не превратились в хаос, когда полиция начала стрельбу и применила газ для сдерживания толпы, находившейся поблизости. Американская делегация и другие высокопоставленные лица были срочно отправлены в безопасное место.
Фото: EPA-EFE/Orlando Фото: EPA-EFE/Orlando
Фото: EPA-EFE/Orlando

Военные несли тело покойного лидера в закрытом деревянном гробу через две недели после того, как он был застрелен, а его жена Мартина была ранена в ходе циничного нападения, до сих пор окутанного тайной, отмечает The New York Post. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд сказал CNN ранее, что у него "нет сомнений": убийцы, иностранные наемники, получили помощь на острове. Официальные лица заявили, что по меньшей мере 26 подозреваемых были задержаны в рамках широкомасштабного расследования убийства, включая 18 бывших колумбийских солдат и трех офицеров гаитянской полиции. Еще семь высокопоставленных полицейских были допрошены и изолированы, но не арестованы официально.

Фото: REUTERS
Предполагаемый координатор убийства Моиза мечтал "спасти Гаити от ада"

Гроб поместили на помост, украшенный гирляндами цветов, после чего католический священник прочитал молитвы, а под звуки духового оркестра и церковного хора возле погоста был развернут гаитянский флаг. На видео, опубликованном Haitian Times, была запечатлена Мартина Моиз. Ее правая рука все находится на повязке, она положила другую руку на гроб и поднесла ее к сердцу, стоя в тишине. Ее глаза наполнились слезами, когда к ней присоединились трое детей. В начале церемонии несколько сторонников Моиза, стоявшие снаружи дома, кричали: "Справедливость для Жовенеля!" и "Справедливость! Справедливость!", когда на прощание прибыли местные политики. Когда подъехал Леон Чарльз, начальник национальной полиции Гаити, люди окружили его, называя "убийцей", сообщает AP. "Зачем вам вся эта охрана, где была полиция в день убийства президента?" - сказал один из протестующих Чарльзу. Еще один из сторонников Моиза пригрозил начальнику полиции, крикнув: "Тебе нужно уйти сейчас, иначе мы заберем тебя после похорон!".

Фото: EPA-EFE/JEAN MARC HERVE ABELARD

Посол США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд присутствовала на похоронах, но, по данным New York Times , отбыла менее чем через полчаса после начала церемонии. "Президентская делегация находится в безопасности, в свете сообщений о перестрелках вне похорон", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу. По ее словам, Соединенные Штаты глубоко обеспокоены беспорядками в Гаити, и в этот критический момент лидеры Гаити должны объединиться, чтобы повернуть на единый путь, отражающий волю гаитянского народа. "Мы по-прежнему привержены поддержке народа Гаити в это непростое время", - отметила Псаки. Некоторые протестующие "были недовольны тем, что президента похоронят до того, как будет завершено расследование его убийства", пишет Times.

Между тем

Государственный департамент США в четверг объявил о назначении Даниэля Фута специальным посланником в Гаити. Фут, карьерный дипломат, будет работать, чтобы "способствовать долгосрочному миру и стабильности и поддерживать усилия по проведению свободных и справедливых президентских выборов и выборов в законодательные органы", - заявил пресс-секретарь государственного департамента Нед Прайс.

В мире Северная и Центральная Америка Гаити

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