Эксперт рассказала о новых навыках, востребованных в ритейле

В ритейле увеличился спрос на специалистов по работе с данными. Об этом говорится в пресс-релизе медиаофиса переписи населения. В нем отмечается, что это связано с тем, что компании, занятые в торговле, стали чемпионами по потреблению как Big Data, так и микроданных, поскольку без обработки большого количества информации невозможно эффективно управлять территориально распределенными сетями с десятками и сотнями магазинов и миллионами клиентов.

"Знания современных статистических трендов, умение обращаться с BI-инструментами становятся необходимы тем, кто сегодня хочет строить карьеру в ритейле", - пояснила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева..

Также в числе навыков, которые нужны современным торговым менеджерам, эксперт отметила способность к гибкой и оперативной реакции на изменения внешней среды, открытость и общительность. По ее словам, эти качества были нужны всегда, а сегодня они обеспечивают выживаемость традиционных форматов в офлайне.

По данным Росстата, в последнюю пятилетку ритейл стабильно удерживает лидерство по числу сотрудников. В отрасли работает 11 миллионов человек, это каждый шестой занятый в экономике россиянин, причем, более 60% - это женщины, почти 40% - мужчины. Средний возраст сотрудников торговых компаний - 39 лет. В бизнесе в основном обладатели дипломов о среднем профессиональном образовании - их свыше 5,2 миллиона, высшее образование - почти у трех миллионов работников розничной торговли.