Иосиф Сталин - Артему Сергееву: "Дружку моему Томику..."

"Татька! - пишет Сталин летом 1930 года своей находящейся в отъезде жене Надежде Аллилуевой. - Бываю иногда за городом. Ребята здоровы. Мне не очень нравится учительница. Она все бегает по окрестности дачи и заставляет бегать Ваську и Томика с утра до вечера".

Васька, Василий Сталин - родной сын, а Томик, Артем Сергеев - приемный. Мальчики родились с разницей в 19 дней в одном роддоме. Их матери были подругами, а отцы - соратниками и единомышленниками.

Артём Сергеев (справа) и Василий Сталин. 1926 год.

Незадолго до катастрофы аэровагона Федор Сергеев, будто предчувствуя неладное, попросил друга Иосифа: "Всякое может случиться. Присмотри за моими".

Артему Сергееву было четыре месяца с небольшим, когда отца не стало. Мать, Елизавета Львовна, сильно болела, поэтому мальчика взяла на воспитание семья Сталиных. Как вспоминал Артем, "это было двоедомство": "У меня был дом моей матери и дом Сталина". Усыновление никогда не было оформлено официально, на бумагах, Сталин просто выполнил обещание, данное другу.

У вождя практически не было времени на семью, и все же он не забывал о подарках детям. На восемь лет подарил Артему "Маугли" Киплинга, на девять - чернильный прибор, на двенадцать - патефон с пластинками. Но самым ценным подарком была для мальчика книга Даниэля Дефо "Робинзон Крузо" с дарственной надписью Сталина: "Дружку моему Томику с пожеланиями ему вырасти сознательным, стойким и бесстрашным большевиком".

Томом в сталинском доме его звали потому, что у отца в эмиграции было прозвище "большой Том".

"Родство" с вождем не помогало Артему, а скорее мешало в реальной жизни. Во время учебы в артиллерийской академии, уже после войны, отличник Сергеев не мог сдать зачеты, его не допускали к экзаменам, преподаватели чинили козни. Артем Федорович никак не мог понять, в чем дело. Много позже выяснилось, что при его поступлении Сталин позвонил начальнику академии и велел быть с Сергеевым построже. Напуганные преподаватели перестарались...

Главный маршал авиации Александр Голованов в книге "Дальняя бомбардировочная писал: "Личная жизнь Сталина сложилась, как известно, неудачно. Жена его застрелилась, и он с детьми остался один. Новой семьи у него не получилось, а дети как-то около отца не прижились...". Последний раз Артем Федорович наедине общался со Сталиным перед войной. После были только официальные встречи при большом скоплении людей.

В книге "Беседы о Сталине" он вспоминал свою вторую семью с теплотой и любовью. С Василием крепко дружил до самой его смерти...