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24.07.2021,  
10:00
Текст:  Алексей Брусилов

Китайские танки пытались улучшить с помощью американских технологий

В Китае в 70-е годы пытались улучшить характеристики имеющегося парка бронетехники. Например, в Сети появилась фотография неизвестного опытного танка. Предположительно это некая разновидность среднего Type 59 или его дальнейшего развития - Type 69.

В то же время некоторые из экспертов считают, что перед нами модернизированная версия Type 62, известного также как WZ-131, разработанного еще в конце 50-х годов.

Его боевая масса составляет 20500 кг. Максимальная толщина брони - 50 мм. Вооружение включает 85-мм пушку, спаренный 7,62-мм и 12,7-мм зенитный пулеметы.

Мощность двигателя - 430 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода - 450 км. Экипаж - 4 человека. Танк экспортировался во многие страны и принимал участие в боевых действиях.

От базового образца представленная бронемашина отличается существенно доработанной ходовой частью, в которой использованы конструкторские решения, применявшиеся на американских легких танках. Это наличие новых гусеничных лент, пяти опорных катков малого диаметра и трех поддерживающих роликов с каждого борта. Также внедрен новый более мощный двигатель, но выхлопные патрубки теперь выведены на правый борт.

Фото: U.S. Army / wikimedia.org
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Пушка, по всей видимости, осталась прежней, но была увеличена ее длина. Наводчик получил лазерный дальномер и ночной инфракрасный прицел с прожектором подсветки.

Судя по тому, что танк так и не поступил в серийное производство, проводившиеся испытания он провалил, и производство Type 62 с небольшими обновлениями продолжилось до конца 80-х годов.

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