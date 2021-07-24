Китайские танки пытались улучшить с помощью американских технологий

В Китае в 70-е годы пытались улучшить характеристики имеющегося парка бронетехники. Например, в Сети появилась фотография неизвестного опытного танка. Предположительно это некая разновидность среднего Type 59 или его дальнейшего развития - Type 69.

Unknown Chinese Type 59/69 MBT variant pic.twitter.com/LJ47RZ3Sdc — Caesar (@Ninja998998) July 23, 2021

В то же время некоторые из экспертов считают, что перед нами модернизированная версия Type 62, известного также как WZ-131, разработанного еще в конце 50-х годов.

Его боевая масса составляет 20500 кг. Максимальная толщина брони - 50 мм. Вооружение включает 85-мм пушку, спаренный 7,62-мм и 12,7-мм зенитный пулеметы.

Мощность двигателя - 430 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода - 450 км. Экипаж - 4 человека. Танк экспортировался во многие страны и принимал участие в боевых действиях.

От базового образца представленная бронемашина отличается существенно доработанной ходовой частью, в которой использованы конструкторские решения, применявшиеся на американских легких танках. Это наличие новых гусеничных лент, пяти опорных катков малого диаметра и трех поддерживающих роликов с каждого борта. Также внедрен новый более мощный двигатель, но выхлопные патрубки теперь выведены на правый борт.

Пушка, по всей видимости, осталась прежней, но была увеличена ее длина. Наводчик получил лазерный дальномер и ночной инфракрасный прицел с прожектором подсветки.

Судя по тому, что танк так и не поступил в серийное производство, проводившиеся испытания он провалил, и производство Type 62 с небольшими обновлениями продолжилось до конца 80-х годов.