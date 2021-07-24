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24.07.2021 12:47
Рубрика: В мире

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военнослужащими

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военнослужащими погранвойск КР и РТ. Об этом сообщили в пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности КР (ПС ГКНБ).

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Согласно официальному заявлению ПС ГКНБ КР в местности Кум-Мазар Баткенской области жители приграничного таджикского села без согласования с киргизской стороной начали очищать от песка участок, находящийся на спорной территории.

"На требования киргизской стороны прекратить работы граждане Таджикистана не подчинились. Более того, они попытались избить киргизского гражданина. Далее словесная перепалка между жителями двух стран переросла в драку. Люди начали закидывать друг друга камнями", - говорится в документе.

Как утверждает киргизская погранслужба, со стороны пограничников Таджикистана, прибывших на место конфликта, были произведены выстрелы в сторону Киргизии. В ответ военнослужащие ПС ГКНБ КР открыли ответный огонь.

По информации пресс-службы ПС ГКНБ КР в целях недопущения эскалации напряженности на границе, в район прибыл начальник управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев.

В настоящее время в местности Кум-Мазар проводится встреча на уровне представителей пограничных служб сторон, руководителей органов местного самоуправления и милиции.

Таджикская сторона инцидент в местности Кум-Мазар Баткенской области пока никак не комментирует.

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