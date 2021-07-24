В Амурской области возбудили дело о гибели трехлетней девочки

Уголовное дело об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ) и халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ) возбудили следователи Амурской области после гибели трехлетней девочки из села Белый Яр Завитинского района.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, вечером 23 июля поступило сообщение о пропаже ребенка. Малышку искали местные жители и правоохранители. Вскоре тело девочки нашли на берегу реки.

Известно, что ребенок потерялся, оставшись без присмотра взрослых. По предварительной версии девочка утонула. Обстоятельства случившегося устанавливаются, назначены экспертизы.