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24.07.2021 09:40
Рубрика: Происшествия

В Амурской области возбудили дело о гибели трехлетней девочки

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ) и халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ) возбудили следователи Амурской области после гибели трехлетней девочки из села Белый Яр Завитинского района.

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Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, вечером 23 июля поступило сообщение о пропаже ребенка. Малышку искали местные жители и правоохранители. Вскоре тело девочки нашли на берегу реки.

Известно, что ребенок потерялся, оставшись без присмотра взрослых. По предварительной версии девочка утонула. Обстоятельства случившегося устанавливаются, назначены экспертизы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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