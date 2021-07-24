Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до двух

Количество погибших в ДТП с автобусом в районе кубанского предгорного поселка Мезмай увеличилось до двух человек, трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как ранее писала "РГ" сегодня утром в результате дорожного происшествия пострадали 19 пассажиров, еще один человек погиб на месте. Водитель частного автобуса вылетел в кювет из-за отказа тормозной системы при прохождения поворота. Всего в салоне находилось 22 человека.

По данным экстренных служб края, пострадавших сейчас доставляют в медицинское учреждение для обследования. Проводится деблокация пострадавших с помощью аварийно-спасательного инструмента спасателями МЧС России. На месте происшествия работают 53 человека и 23 единицы техники.

"В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг не соответствующим требованиям безопасности, включая техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства", - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.