На Кубани в ДТП с туристическим автобусом пострадали 19 человек, один погиб

На Кубани правоохранители организовали проверку по факту ДТП с туристическим автобусом в районе предгорного поселка Мезмай Апшеронского района. В результате дорожного происшествия пострадали 19 пассажиров, еще один человек погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По предварительной информации надзорного ведомства, водитель автобуса съехал в кювет из-за отказа тормозной системы при прохождения поворота.

"В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг не соответствующим требованиям безопасности, включая техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства", - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.