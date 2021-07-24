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Рубрика: Происшествия

На Кубани в ДТП с туристическим автобусом пострадали 19 человек, один погиб

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

На Кубани правоохранители организовали проверку по факту ДТП с туристическим автобусом в районе предгорного поселка Мезмай Апшеронского района. В результате дорожного происшествия пострадали 19 пассажиров, еще один человек погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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По предварительной информации надзорного ведомства, водитель автобуса съехал в кювет из-за отказа тормозной системы при прохождения поворота.

"В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе действиям перевозчика на предмет оказания услуг не соответствующим требованиям безопасности, включая техническое состояние выпущенного на линию транспортного средства", - добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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