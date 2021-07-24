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24.07.2021 10:06
Рубрика: Происшествия

В Астраханской области в ДТП пострадали восемь человек

Текст: Роман Мерзляков

В Харабалинском районе Астраханской области при столкновении бортовой "Газели" и легкового автомобиля "ВАЗ-2110" пострадали восемь человек, сообщает ТАСС со ссылку на пресс-службу регионального управления МВД России.

Один человек погиб и один пострадал при падении самолета под Хабаровском

Травмы получили один пассажир "Лады" и семь иностранных граждан из "Газели". Им оказывают медицинская помощь.

Водитель легковой машины обгонял грузовик, начал поворот налево. От удара "Газель" перевернулась. В ее кузове находились 12 жителей Узбекистана, которые следовали к месту проведения сельскохозяйственных работ.

Автоинспекторы проводят административное расследование. Водителя грузовика привлекут к ответственности за перевозку пассажиров вне кабины и самовольную установку скамеек в кузове для увеличения количества посадочных мест. Выясняется, кто нанял его для перевозки.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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