В Астраханской области в ДТП пострадали восемь человек

В Харабалинском районе Астраханской области при столкновении бортовой "Газели" и легкового автомобиля "ВАЗ-2110" пострадали восемь человек, сообщает ТАСС со ссылку на пресс-службу регионального управления МВД России.

Травмы получили один пассажир "Лады" и семь иностранных граждан из "Газели". Им оказывают медицинская помощь.

Водитель легковой машины обгонял грузовик, начал поворот налево. От удара "Газель" перевернулась. В ее кузове находились 12 жителей Узбекистана, которые следовали к месту проведения сельскохозяйственных работ.

Автоинспекторы проводят административное расследование. Водителя грузовика привлекут к ответственности за перевозку пассажиров вне кабины и самовольную установку скамеек в кузове для увеличения количества посадочных мест. Выясняется, кто нанял его для перевозки.