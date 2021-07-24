Сергей Лавров призвал возвысить голос в защиту ближневосточных христиан

Мировое сообщество должно принять конкретные меры для пресечения преследования христиан на Ближнем Востоке и Севере Африки. Необходимо на международном уровне "возвысить голос" в пользу решения этой проблемы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24".

У МИД и Русской православной церкви сегодня много совместных проектов, отметил министр, и один из наиболее актуальных - принятие конкретных шагов по защите христиан, особенно на Ближнем Востоке и Севере Африки. Так, совместно с Отделом внешних церковных связей на полях мероприятий ОБСЕ и СПЧ ООН проводится специальный форум в поддержку христиан.

- В нем участвуют партнеры из Ватикана, Святого престола, министры иностранных дел Армении, Венгрии, Беларуси, Ливана и других стран, которые видят опасность для дальнейшего нормального, спокойного и безопасного проживания христиан на Ближнем Востоке, - цитирует слова Сергея Лаврова ТАСС. - Сотни тысяч из них бежали после того, как там стали насаждать "демократию". Сначала в Ираке, потом в Ливии, в Сирии. Особенно христианское население страдает от сирийского конфликта. Сирийская Арабская Республика - одна из колыбелей христианства. Необходимо возвысить голос в пользу того, чтобы мировое сообщество не просто обратило внимание на эту проблему, а предприняло конкретные меры по пресечению преследования христиан.

Но инициативу о принятии соответствующего документа - декларации против исламофобии и христианофобии, тормозит Запад, подчеркнул глава российского МИД.

- Предложили это давно, когда была принята декларация о недопустимости антисемитизма. Обозначили необходимость быть последовательными, не допускать никаких фобий в ответ на религиозные убеждения людей, отметил Сергей Лавров.

Но при этом он выразил уверенность, что совместно с Русской православной церковью, с Отделом внешних церковных связей, с владыкой Иларионом "мы добьемся результатов".