Штабы РФ и Сирии проведут совместное совещание в Дамаске

В Дамаске пройдет совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В этом совещании примут участие представители сирийских органов власти и организаций, координаторы по Сирии ООН и Международного комитета Красного Креста. Мероприятие нацелено на придание дополнительного импульса решению гуманитарных проблем в Сирии и содействие реализации российско-сирийских договоренностей, достигнутых в ноябре 2020 года в ходе международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Заседание состоится в рамках рабочей поездки российской делегации в Сирию, которая пройдет с 24 по 29 июля. Намечены круглые столы, рабочие встречи, совещания, посвященные обсуждению основных направлений российско-сирийского сотрудничества, поиску путей решения ключевых проблем возвращения сирийских беженцев на родину и международного гуманитарного содействия Сирии.

По результатам работы планируется подписание между российскими и сирийскими ведомствами десяти соглашений и меморандумов в сферах правовой помощи, сетевой безопасности, таможенного союза, торгово-экономического сотрудничества и просветительской деятельности. Российскую делегацию, в составе которой представители 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пять субъектов РФ и Минобороны России, возглавит руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Всего в делегацию войдут свыше 230 человек.