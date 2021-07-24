Новости

Первый авиарейс доставил из Благовещенска в Читу пассажиров с Транссиба 10:17
В Минске откроется выставка древних икон 10:16
Посольство России в Токио попросило МОК исправить карту с Крымом 10:16
Штабы РФ и Сирии проведут совместное совещание в Дамаске 10:11
Недобросовестные работодатели не смогут нанимать мигрантов 10:04
Российская шпажистка Айзанат Муртазаева вышла в полуфинал Олимпиады 10:01
Мужская сборная России по баскетболу 3х3 с победы стартовала на Олимпиаде 09:45
В Амурской области возбудили дело о гибели трехлетней девочки 09:40
Карацев вышел во второй круг олимпийского теннисного турнира 09:30
У мэра Южно-Сахалинска выявили COVID-19 09:25
Теннисист Медведев объяснил, зачем разделся в матче с Бубликом на ОИ 09:17
Сборная России по баскетболу 3х3 одолела чемпионок мира китаянок 08:54
На Чукотке белый медведь напал на человека 08:51
Эксперт рассказал, как пройти углубленное обследование после COVID-19 08:50
Российские дзюдоисты не смогли побороться за медали в первый день Игр 08:45
Юрист рассказал, что может измениться в правах и обязанностях соседей 08:45
Медведев выиграл в первом матче в карьере на Олимпиаде 08:25
Пассажиры задержанных из-за обрушения моста поездов получат промокоды 08:23
Гимнаст Нагорный лидирует в индивидуальном многоборье на Играх в Токио 08:07
Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух 07:59
Биолог назвала условие для возникновения "вечной" пандемии COVID-19 07:55
Российский гимнаст Далалоян не сдержал слез на Олимпиаде в Токио 07:47
В августе Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами 07:41
Ученые нашли уязвимости в геноме коронавируса 07:35
Эксперт рассказала о новых навыках, востребованных в ритейле 07:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
24.07.2021 10:11
Рубрика: Власть

Штабы РФ и Сирии проведут совместное совещание в Дамаске

Текст: Михаил Фалалеев

В Дамаске пройдет совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Три человека погибли в Сирии при атаке беспилотников США

В этом совещании примут участие представители сирийских органов власти и организаций, координаторы по Сирии ООН и Международного комитета Красного Креста. Мероприятие нацелено на придание дополнительного импульса решению гуманитарных проблем в Сирии и содействие реализации российско-сирийских договоренностей, достигнутых в ноябре 2020 года в ходе международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Заседание состоится в рамках рабочей поездки российской делегации в Сирию, которая пройдет с 24 по 29 июля. Намечены круглые столы, рабочие встречи, совещания, посвященные обсуждению основных направлений российско-сирийского сотрудничества, поиску путей решения ключевых проблем возвращения сирийских беженцев на родину и международного гуманитарного содействия Сирии.

По результатам работы планируется подписание между российскими и сирийскими ведомствами десяти соглашений и меморандумов в сферах правовой помощи, сетевой безопасности, таможенного союза, торгово-экономического сотрудничества и просветительской деятельности. Российскую делегацию, в составе которой представители 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пять субъектов РФ и Минобороны России, возглавит руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Всего в делегацию войдут свыше 230 человек.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военная операция РФ в Сирии Ситуация в Сирии

Главное сегодня

В августе Россия возобновит авиасообщение еще с тремя странами
Минтруд разрешил отстранять работников, отказавшихся от вакцинации
Путин подписал указ о флагах ВМФ России
Число погибших при крушении самолета под Хабаровском выросло до двух
Вильфанд предупредил о понижении температуры до плюс 3 градусов
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии