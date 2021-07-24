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Продюсер "Ласкового мая" Алексей Мускатин умер в московской клинике

Утраты
    24.07.2021, 18:36
Текст:   Вера Черенева(Москва)
В одной из московских клиник в возрасте 59 лет после пересадки костного мозга скончался продюсер Алексей Мускатин, известный тем, что дал дорогу в жизнь группам "Ласковый май" и "Мираж". Сообщение о смерти Мускатина появилось на его странице в Instagram, также об уходе из жизни продюсера рассказал его коллега по цеху Андрей Разин.
Фото: Алексей Мускатин/vk.com Фото: Алексей Мускатин/vk.com
Фото: Алексей Мускатин/vk.com

Последний месяц Алексей Мускатин провел в больнице. Из-за тяжелого заболевания ему требовалась пересадка костного мозга. Донора искали долго и примерно восемь недель назад продюсера пригласили на операцию.

Мускатин довольно подробно описывал жизнь в больнице, снимал видео, рассказывал о самой процедуре.

В последнем посте Алексей Мускатин поблагодарил всех своих родных и близких за поддержку. Продюсер лежал на кровати, камера мобильного телефона снимала работу капельницы, так осуществлялась трансплантация. Процедура заняла около пяти часов.

После этого поста продюсер больше не публиковал ничего на своей странице, а 24 июля близкие Мускатина обнародовали сообщение о его смерти.

По словам Андрея Разина, Алексей Мускатин сыграл большую роль и в его становлении как продюсера. Так, в свое время именно Алексей Мускатин, занимавший должность директора центра досуга "Арсенал", устроил туда Разина худруком.

Впоследствии, когда поп-музыка уже завоевала сцены постсоветского пространства, Мускатин помогал артистам из регионов освоиться в Москве. В последние годы продюсер сотрудничал с рок-группой "Команда Баг".

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