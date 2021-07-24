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Рубрика: Общество

Вирусолог рассказал о вакцинации от COVID-19 без тестов на антитела

Врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что прививку от коронавируса можно делать минимум через три месяца после контакта с инфицированным человеком. Речь идет о ситуациях, когда вы точно не знаете, попал SARS-CoV-2 в ваш организм или нет. Возможно, переболели в легкой форме.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Если же были симптомы клинического заболевания, подтвержден диагноз, то прививка делается через полгода после перенесенной инфекции",- объяснил эксперт (цитата по ТАСС).

По словам Тимакова, уровень антител проверяют только в нашей стране. В других врачи обращают внимание на срок давности заболевания. За границей нет такого понятия, как уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса.

Говоря о повторной вакцинации, вирусолог отметил, что люди переносят COVID-19 и вакцинацию по-разному, все индивидуально. "У части людей не формируется иммунитет ни на инфекцию, ни на прививку. Вакцина вырабатывает иммунитет не в 100 процентах случаев", - добавил он.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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