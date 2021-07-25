Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом Хорватии

Около города Славонски-Брод на трассе между Загребом и сербкой границей в Хорватии примерно в 6 утра 25 июля автобус сошел с трассы и перевернулся. 10 человек погибли, 44 получили ранения, сообщает AP.

Согласно первым результатам расследования, трагедия произошла из-за того, что водитель заснул за рулем на короткое время и потерял контроль над управлением.

Автобус с номерными знаками Косова следовал из Германии в Косово через Хорватию и Сербию.

Всего в автобусе находились 67 человек, включая двух водителей. Также среди пассажиров находились 15 несовершеннолетних. Одна девочка получила серьезные травмы.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Зоран Миланович выразили свое соболезнование родственникам и близким жертв автокатастрофы. Президент Косова Вьоса Османи, которая сейчас находится на Олимпиаде в Токио, написала в Facebook, что "сердцем и душой мы вместе с семьями, которые потеряли своих близких в этой трагедии. Это неописуемая боль и невосполнимая потеря".