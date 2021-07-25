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25.07.2021 14:11
Рубрика: Общество

Ирина Белых предложила создать в России единый интернет-портал о великих соотечественниках

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Николаев Фото: Сергей Николаев
Фото: Сергей Николаев

Депутат Госдумы Ирина Белых предложила создать информационный интернет-портал "Благодарная Россия" с базой данных о соотечественниках, прославивших нашу страну.

Фото: Сергей Николаев
Депутат ГД Ирина Белых: Новый стандарт образования позволит школьникам овладеть востребованными навыками

"Сегодня в России много делается для увековечения памяти участников Великой Отечественной войны: реализуются уникальные проекты, возвращаются и заново переосмысливаются некоторые страницы нашей истории, - сказала она. - Существует и развитая система краеведческих музеев, специалисты которых собирают и систематизируют информацию об известных уроженцах их малой родины. Считаю, что создание единого интернет-портала о людях, прославивших нашу страну, внесших вклад в развитие ее научного, духовного, культурного потенциала, - это важный, давно назревший шаг в деле сохранения нашей исторической памяти".

Парламентарий подчеркнула, что есть люди, чьи имена по каким-то причинам не попали в школьные учебники, но их вклад от это не менее ценен. Есть и герои настоящего времени: это медики, борющиеся с пандемией, сотрудники правоохранительных органов, рискующие жизнью ради нашей безопасности, спортсмены, представляющие Россию на международных соревнованиях, и многие другие.

"Мы все, граждане России, гордимся ими. Их имена, истории подвигов и достижений должны быть известны всем - как в нашей стране, так и за рубежом, - заявила Ирина Белых.

Парламентарий выразила надежду, что ее инициатива по созданию единого интернет-портала "Благодарная Россия" будет поддержана профильными министерствами и ведомствами.

Ранее депутат ГД Ирина Белых выступила с инициативой об увековечении подвига медицинских работников. И в скором времени в Москве появится аллея "Подвиг врачей".

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