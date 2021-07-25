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25.07.2021,  
23:18
Текст:  Юрий Гаврилов

Комплексы ПВО "Бук-М2Э" успешно отразили ракетную атаку в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что войска президента Асада в воскресенье рано утром успешно отразили с помощью комплексов ПВО российского производства атаку израильских самолетов.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

"С 05:40 до 05:54 25 июля два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики, с юго-западного направления нанесли удар двумя авиационными управляемыми ракетами по объектам на территории населенного пункта Сейдат-Зейнаб провинции Дамаск. С применением находящихся на вооружении ПВО вооруженных сил Сирии комплексов российского производства "Бук-М2Э" обе ракеты уничтожены", - рассказал Кулить на брифинге.

Фото: Павел Львов \ РИА Новости
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Это не первый случай, когда приобретенные Сирией у РФ современные комплексы противовоздушной обороны эффективно действуют в реальной боевой обстановке. Так, ранее контр-адмирал Кулить рассказал, что 22 июля сирийская правительственная армия при помощи комплексов ПВО российского производства сбила четыре ракеты, выпущенные израильскими истребителями F-16 из воздушного пространства Ливана.

Известно, что в зенитном ракетном комплекса "Бук-М2" применена современная система отображения информации с использованием новой элементной базы и жидкокристаллических индикаторов. Боевые средства этого комплекса оснащены системой радиолокационного распознавания семи классов воздушных целей, в том числе и зависших вертолетов, что позволило повысить эффективность этого средства ПВО в 2-4 раза. Машина стала более удобной в эксплуатации.

Среди других плюсов "Бук-М2" эксперты называют высокую помехозащищенность. А еще комплекс способен поражать с высокой эффективностью высокоточное оружие, которое представляет наибольшую опасность для средств ПВО. В штатной комплектации одно подразделение "Бук- 2М" способно обстреливать одновременно несколько целей, летящих на разных азимутах и высотах.

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