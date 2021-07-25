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От коронавируса умер знаменитый певец, "король свадеб" Самед Самедов

Новости
    25.07.2021, 12:22
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Samed Samedov Music Фото: youtube.com/ Samed Samedov Music
Фото: youtube.com/ Samed Samedov Music

Крайне прославленный, фактурный советский, азербайджанский певец, народный артист Азербайджана Самед Самедов умер на 75-м году жизни 24 июля в Баку.

Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на родных исполнителя и уточнением, что причиной смерти Семедова стала коронавирусная инфекция.

Агасамед Гасан-оглы Самедов родился 17 сентября 1946 года в Ашхабаде, Туркменистан. В 1948-м, после разрушительного ашхабадского землетрясения, семья Самедовых переезжает в Баку. Окончив музыкальную школу имени Бюльбюля по классу скрипки, Самедов поступил в Музыкальное училище имени Зейналлы по классу "Теория музыки".

С конца 80-х Самед стал наиболее востребованным в стране свадебным исполнителем, а с 2000-го, как показал соцопрос, признан "королем свадеб".

Лауреат множества национальных премий в области эстрадного искусства, обладателем двух премий "Грант".

На счету артиста более 150 песен пять альбомов и более двадцати видеоклипов.

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