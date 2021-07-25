В Петербурге локализован пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме на Лиговском проспекте в Петербурге локализован. Номер сложности возгорания снижен с третьего до 1-БИС, сообщили в ГУ МВС России по Северной столице.

По предварительной информации, загорелась крыша трехэтажной пристройки к пятиэтажному зданию жилого дома, однако огонь быстро распространялся.

Горение кровли произошло пристройки и жилого дома на общей площади 1500 квадратных метров, уточнили в управлении спустя два часа после сообщения о возгорании. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 22 единицы техники и 89 человек личного состава.

Здание на Лиговском проспекте, 115 - доходный дом купца Осипа Корявова, построен в конце XIX века. В 2013 году у здания был надстроен пятый этаж.