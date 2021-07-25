В Петербурге локализован пожар в жилом доме

Новости

Глава Дона поздравил Коробейникову с бронзовой медалью на Олимпиаде 18:08
Историческую площадку "От парохода до атомохода" открыли в Кронштадте 18:05
Минздрав рассказал, кому не стоит прививаться "ЭпиВакКороной" 17:53
Украинский канал вернул "Сватам" русский язык после шквала критики 17:52
Тайфун "Иньфа" парализовал Шанхай 17:37
Опубликовано видео допроса задержанного за избиение амурского министра 17:12
Вышел трейлер сериала Ридли Скотта в мире "Бегущего по лезвию" 17:08
Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели министра в Приамурье 16:50
Сборная Китая сохранила лидерство после второго дня Олимпиады 16:43
Россиянки потерпели первое поражение на Олимпиаде по баскетболу 3х3 16:38
Названы регионы, где больше всего пациентов с психическими расстройствами 16:16
Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом Хорватии 16:12
Путин поздравил спортсменку, завоевавшую первое для России золото в Токио 16:03
Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм амурскому министру 15:53
Французский шпажист Каннон стал олимпийским чемпионом Игр в Токио 15:48
Финансовая грамотность россиян повысилась во время пандемии 15:30
Звезды "Ходячих мертвецов" хотят сыграть родителей Бэтмена 15:20
Синоптик пообещал москвичам жару и "стену залповых ливней" в конце июля 14:58
Брат и сестра Абэ завоевали золотые медали в дзюдо на Олимпиаде в Токио 14:50
Теннисист Рублев рассказал об угрозах в свой адрес после поражений 14:40
Толстой заявил о необходимости внедрить Стандарт безопасных выборов в Москве 14:31
Эксперты дали прогнозы по ценам на авиабилеты 14:11
Шойгу открыл барельеф в честь победы в Чесменском сражении 14:09
Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры 13:53
Талибы призвали мир помочь Афганистану в борьбе с коронавирусом 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
Осенью 2022 года вступят в силу новые образовательные стандарты
25.07.2021 17:44
Рубрика: Происшествия

В Петербурге локализован пожар в жилом доме

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Пожар в жилом доме на Лиговском проспекте в Петербурге локализован. Номер сложности возгорания снижен с третьего до 1-БИС, сообщили в ГУ МВС России по Северной столице.

В Анапе после пожара в кафе госпитализировали двух человек

По предварительной информации, загорелась крыша трехэтажной пристройки к пятиэтажному зданию жилого дома, однако огонь быстро распространялся.

Горение кровли произошло пристройки и жилого дома на общей площади 1500 квадратных метров, уточнили в управлении спустя два часа после сообщения о возгорании. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 22 единицы техники и 89 человек личного состава.

Здание на Лиговском проспекте, 115 - доходный дом купца Осипа Корявова, построен в конце XIX века. В 2013 году у здания был надстроен пятый этаж.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Опубликовано видео допроса задержанного за избиение амурского министра
Севастополь 10-й день подряд обновляет антирекорд по COVID-19
За сутки в России подтверждено 24072 случая COVID-19 в 85 регионах
Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина объявила о завершении карьеры
Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров